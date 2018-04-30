الدمام 13 شعبان 1439 هـ الموافق 29 أبريل 2018م واسعقد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس طارق عبد الله الملحم اليوم، اجتماعًا مع عدد من صيادي المنطقة الشرقية.وناقش الاجتماع معاناة صيادي الأسماك مع مرافئ الصيد وتحديداً مرفأ الفريع وطرح الحلول الناجعة لها، وكذلك عرض مبادرات الوزارة لتطوير المرافئ بما يتناسب مع رؤية 2030م.حضر الاجتماع مستشار الجمعيات بوزارة البيئة والمياه والزراعة خالد الدواس، وعضو الجمعية الزراعية بالمنطقة الشرقية المهندس سالم المري، وممثل حرس حدود المنطقة الشرقية العقيد سليمان إبراهيم الفواز، وبعض مسؤولي الثروة السمكية بالمنطقة.// انتهى//.00:48ت م