بوينوس أيريس 13 شعبان 1439 هـ الموافق 29 أبريل 2018 م واسأدت العواصف الرعدية المصحوبة برياح شديدة وأمطار غزيرة والتي ضربت العاصمة الأرجنتينية بوينوس أيريس وضواحيها اليوم إلى مقتل شخصين وانهيار العديد من أسقف المباني بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من العاصمة.وأوردت وسائل إعلام أرجنتينية، نقلاً عن السلطات المحلية، أن شخصًا (42 سنة) وابنه (17 سنة) لقيا مصرعهما إثر تعرضهما لصعقة كهربائية بعد أن غمرت المياه منزلهما بحي تريس دي فبريرو، غرب العاصمة.وتسببت العواصف الرعدية أيضًا في العديد من الأضرار المادية مثل سقوط أسطح المباني كما حدث على مستوى مدرسة تقع غرب العاصمة، حيث تعرضت الفصول الدراسية لأضرار بليغة.وكان قطاع النقل أكثر الجوانب تأثرًا بهذه العواصف، حيث غمرت المياه مطاري "إزييزا" " و "ايروبراكي" بالعاصمة مما أدى إلى تأخر مواعيد الرحلات الوطنية والدولية، كما توقفت خدمات ميترو الأنفاق على مستوى بعض الخطوط، بالإضافة إلى انهيار جسر معلق للراجلين على أحد الطرق السريعة الرئيسية في منطقة العاصمة.ومن ناحية أخرى، تسبب العواصف الرعدية في انقطاع التيار الكهربائي على أنحاء واسعة من العاصمة بوينوس أيريس وضواحيها.ووفقًا للمصادر ذاتها، فقد أدت العواصف أيضًا إلى تعليق العديد من مباريات كرة القدم التي كان مقررة برسم منافسات الدوري المحلي، ومن بينها مباراة بوكا جونيورز وخيمناسيا دي لابلاتا.// انتهى //02:18ت م