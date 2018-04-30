دمشق 13 شعبان 1439 هـ الموافق 29 أبريل 2018 م واسهزت انفجارات عنيفة مناطق في ريف حماة ومحافظة حلب حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.وأشار المرصد في بيان له اليوم أن الانفجارات ناجمة عن استهداف صاروخي تعرض له مقر اللواء 47 في ريف حماة الجنوبي ومناطق ثانية بالقرب من بلدة سلحب، حيث يتواجد داخل اللواء قوات النظام السوري.وأضاف أن صواريخ سقطت على مواقع لقوات النظام وحلفائها في منطقة مطار النيرب العسكري وبالقرب من مطار حلب الدولي، بالتزامن مع اندلاع نيران من المناطق المستهدفة.// انتهى //03:26ت م