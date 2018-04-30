مستقبلو "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم

الاثنين 1439/8/14 هـ الموافق 2018/04/30 م واس
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الأحد 13 شعبان 1439 هـ الموافق 29 أبريل 2018 م
05:40ت م