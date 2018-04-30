بسم الله الرحمن الرحيم

الاثنين 1439/8/14 هـ الموافق 2018/04/30 م واس
  • Share on Google+

وكالة الأنباء السعودية تحييكم وتبدأ بثها لهذا اليوم
الاثنين 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 أبريل 2018 م
06:00ت م