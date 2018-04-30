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الاثنين 1439/8/14 هـ الموافق 2018/04/30 م واس
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الصحف السعودية
06:01
الصحف السعودية
06:00
بسم الله الرحمن الرحيم
05:40
مستقبلو "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم
03:26
المرصد السوري: قصف صاروخي يستهدف قوات النظام السوري
02:18
مقتل شخصين جراء عواصف رعدية ضربت العاصمة الأرجنتينية
01:20
استقالة وزيرة الداخلية البريطانية بسبب سياسة الهجرة
00:48
مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالشرقية يجتمع
00:43
جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام تكرم 44 متدرباً
00:29
بلدية بارق تزيل 4 أطنان من المخلفات والنفايات بربوع
23:53
رئيس مجلس إدارة نادي الإبل .. مهرجان الملك عبدالعزيز
المزيد
عام
جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام تكرم 44 متدرباً
نائب أمير منطقة مكة المكرمة ينقل تعازي القيادة لذوي
مدير تعليم جدة يدشن الشعار الجديد لإدارة الإعلام
سياسي
وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية قبرص ويستعرضان
الجبير : المملكة تؤيد سياسة الرئيس الأمريكي تجاه إيران
الجبير : المملكة تؤيد سياسة الرئيس الأمريكي تجاه إيران
اقتصادي
مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالشرقية يجتمع
جدة تستضيف منتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي "من الرؤية
"سابك" تستعرض مجموعة من الفرص الاستثمارية في لقاء
اجتماعي
رئيس مجلس إدارة سابك يرعى تخريج طلاب وطالبات برنامج
نزلاء التأهيل الشامل بعرعر يشاركون في فعاليات يوم
مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة
رياضي
اللجنة الإعلامية باتحاد الجامعات تكرم أعضائها
اختتام البرنامج الرياضي الشبابي (شباب نحو التحدي)
جلسات حوار الرياضات الجديدة في المملكة تناقش دور
ثقافي
رئيس مجلس إدارة نادي الإبل .. مهرجان الملك عبدالعزيز
رئيس مجلس إدارة نادي الإبل .. مهرجان الملك عبدالعزيز
جامعة الأمير سلطان تحتفي بتخريج الدفعة الثالثة عشر
اقوال الصحف
معرض "رام عسير 2015م " يعرض مواهب وإبداعات الأهالي
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الصحف السعودية / إضافة ثالثة وأخيرة
الصحف السعودية / إضافة ثانية
الصحف السعودية / إضافة أولى
الصحف السعودية
الصحف السعودية
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وكالة الأنباء السعودية
بسم الله الرحمن الرحيم
الاثنين 1439/8/14 هـ الموافق 2018/04/30 م واس
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الأميري
ثابت
شهرزاد
لطيف
وكالة الأنباء السعودية تحييكم وتبدأ بثها لهذا اليوم
الاثنين 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 أبريل 2018 م
06:00ت م
www.spa.gov.sa/1757809