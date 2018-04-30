الصحف السعودية
الاثنين 1439/8/14 هـ الموافق 2018/04/30 م واس
الرياض 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 أبريل 2018 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
الملك يستعرض مع وزير الخارجية الأميركي العلاقات الثنائية ومستجدات المنطقة
خادم الحرمين يصل إلى جدة
استعراض التعاون السعودي مع الصحة العالمية
خادم الحرمين يرعى الملتقى الـ 18 لأبحاث الحج والعمرة
المملكة والولايات المتحدة تدعوان إلى فرض مزيد من العقوبات على إيران: لن نسمح بامتلاكها "النووي"
النيابة تطالب بقتل متستر على تهريب أسلحة
أمير الرياض يحتفي بخريجي جامعة سلطان
اليمنيون يشاركون في إعادة تأهيل الأطفال المجندين
مسك الخيرية تدشّن برنامجاً تدريبياً لتطوير مهارات الشباب تقنياً
ميليشيات الانقلاب تقصف مناطق سكنية في البيضاء
غارات التحالف تدمر مخازن أسلحة وآليات عسكرية للحوثيين غربي تعز
مصر ملتزمة بالعمل على إعادة الاستقرار لليمن
استسلام مجاميع من مسلحي الحوثي مع قائدهم
بيونغ يانغ: خبراء أميركيون للتحقق من إغلاق الموقع النووي
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