الرياض 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 أبريل 2018 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :الملك يستعرض مع وزير الخارجية الأميركي العلاقات الثنائية ومستجدات المنطقةخادم الحرمين يصل إلى جدةاستعراض التعاون السعودي مع الصحة العالميةخادم الحرمين يرعى الملتقى الـ 18 لأبحاث الحج والعمرةالمملكة والولايات المتحدة تدعوان إلى فرض مزيد من العقوبات على إيران: لن نسمح بامتلاكها "النووي"النيابة تطالب بقتل متستر على تهريب أسلحةأمير الرياض يحتفي بخريجي جامعة سلطاناليمنيون يشاركون في إعادة تأهيل الأطفال المجندينمسك الخيرية تدشّن برنامجاً تدريبياً لتطوير مهارات الشباب تقنياًميليشيات الانقلاب تقصف مناطق سكنية في البيضاءغارات التحالف تدمر مخازن أسلحة ‏وآليات عسكرية للحوثيين غربي تعزمصر ملتزمة بالعمل على إعادة الاستقرار لليمناستسلام مجاميع من مسلحي الحوثي مع قائدهمبيونغ يانغ: خبراء أميركيون للتحقق من إغلاق الموقع النووي// يتبع //06:03ت م