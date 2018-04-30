بكين 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 أبريل 2018 م واسيزور وزير الخارجية الصيني وانغ يي كوريا الشمالية هذا الأسبوع وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم، بعد أيام على قمة تاريخية بين زعيمي الكوريتين.وقالت الوزارة في بيان إن وانغ سيزور كوريا الشمالية يومي الأربعاء والخميس بدعوة من نظيره الكوري الشمالي. وهذه المرة الأولى التي يزور فيها وزير خارجية صيني كوريا الشمالية منذ العام 2007م.ورحبت الصين بالقمة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-اون والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن، مشيدة بشجاعتهما وواصفة مصافحتهما على الخط الفاصل بين البلدين بأنها تاريخية.وكانت بكين دعت إلى حل سلمي للأزمة المتعلقة بالبرنامج النووي لكوريا الشمالية عبر الحوار والتفاوض.// انتهى //07:02ت م