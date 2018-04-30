الرياض 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 أبريل 2018 م واستوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - سماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة مع فرصة لهطول امطار رعدية على مرتفعات (عسير ،نجران ، وادي الدواسر ،الرياض ، تبوك الحدود الشمالية).وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الاحمر تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10 -25 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ، وحالة البحر خفيف الموج .// انتهى //07:08ت م