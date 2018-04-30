مكة المكرمة 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 أبريل 2018 م واستحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج العليا ورئيس لجنة الحج المركزية، بعد غد الثلاثاء الملتقى العلمي الثامن عشر لأبحاث الحج والعمرة والزيارة الذي تنظمه جامعة أم القرى ممثلة في معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة ، وذلك بقاعة الملك عبدالعزيز التاريخية بمقر المدينة الجامعية لجامعة أم القرى بالعابدية بحضور عدد من الجهات ذات العلاقة بشؤون الحج والعمرة من القطاعين الحكومي والخاص.أوضح ذلك معالي مدير جامعة أم القرى المشرف العام على معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة الدكتور عبدالله بن عمر بافيل ، مؤكداً أن فعاليات هذا الملتقى تنطلق من حرص قيادتنا الرشيدة ـ حفظها الله ـ وكذلك اهتمامها ورعايتها وعنايتها الدائمة بقاصدي بيت الله الحرام بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة من حجاج ومعتمرين وزوار المسجد النبوي على مدار العام ودعمهم السخي ـ أيدهم الله ـ للارتقاء بمستوى منظومة الخدمات المقدمة لهم لأداء نسكهم وعباداتهم بيسر وأمان وطمأنينة.وأضاف أن المملكة العربية السعودية وبفضل من الله ثم بتوجيهات ولاة الأمر فيها سخرت وتسخر كل طاقاتها وإمكانياتها البشرية والتقنية وتعمل على الدوام وفي كل عام على وضع الخطط والبرامج الكفيلة بهذا الشأن وفق منهجية علمية وبحثية شَرُفت جامعة أم القرى ممثلة في معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة والزيارة بالعمل مع الجهات ذات العلاقة على تطوير منظومة الحج والعمرة والزيارة من خلال البحث العلمي والدراسات المتخصصة لمواجهة العقبات والتحديات وتقديم الاقتراحات والحلول العلمية والعملية التي تسهم في تنفيذ المشروعات ووضع الخطط الهادفة لراحة الحجاج والمعتمرين والزوار الذين يفدون إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة كل عام.وبيَّن معاليه أن الملتقى يهدف إلى استقطاب الباحثين والمتخصصين في الجامعات والمعاهد البحثية السعودية والمهتمين بدراسات وأبحاث الحج والعمرة والزيارة إلى جانب المشاركين في الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص لمناقشة الموضوعات والأبحاث والمستجدات العلمية المتعلقة بخدمات الحج والعمرة وعرض خلاصة ما لديهم من أساليب علمية ومقترحات عملية تتماشى ورؤية المملكة 2030م، وتبادل وجهات النظر للاستفادة من أحدث التقنيات العلمية من أجل التطوير المستمر والعمل على الرقي بالخدمات المقدمة لقاصدي بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي .وأعرب عن أمله أن يخرج الملتقى بتوصيات تحقق تطلعات وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ الرامية إلى أن تكون خدمات الحج والعمرة والزيارة صورة نموذجية وعملا متميزا يعكس الجهود والأعمال المباركة التي تقدمها المملكة العربية السعودية للحجاج والمعتمرين والزوار وقاصدي الديار المقدسة.و قال عميد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة والزيارة بجامعة أم القرى الدكتور سامي برهمين "إن اللجنة العلمية للملتقى العلمي الثامن عشر لأبحاث الحج والعمرة والزيارة أقرت ( 57 ) بحثا وورقة عمل علمية منها ( 11 ) ورقة عمل من جهات حكومية وأهلية وأكاديمية كمبادرات وتجارب في الحج والعمرة والزيارة من أصل ( 140 ) مشاركة تلقتها اللجنة من باحثين ومهتمين يمثلون أكثر من ( 20 ) جهة أكاديمية وحكومية وأهلية من داخل المملكة، سيتم عرضها هذا العام من خلال ست جلسات علمية.وتناول الدكتور برهمين المحاور التي سيبحثها المشاركين في الملتقى متضمنة الإنجازات والمبادرات في خدمة ضيوف الرحمن، ومستقبل منظومة خدمات الحج والعمرة والزيارة في ضوء رؤية المملكة 2030، وكذلك الدراسات التقنية والإعلامية والدراسات الهندسية إضافة إلى الدراسات البيئية والصحية، كما ستتضمن جلسة الملصقات مختلف هذه المحاور إضافة إلى محور الدراسات الإدارية والاجتماعية.// انتهى //07:16ت م