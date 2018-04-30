طرابلس 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 أبريل 2018 م واستشهد العاصمة الليبية طرابلس منذ قرابة الساعة الثالثة من فجر اليوم الاثنين اشتباكات ومواجهات بمختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة بجزيرة فلسطين التي تفصل بين شارع الصريم وشارع باب العزيزية.وقد سُمع دوي أصوات الاشتباكات الكثيفة لإطلاق النار التي أصابت بالفزع كل الأحياء والبيوت المحيطة بالمنطقة.وقال مصدر أمنى إن هذه الاشتباكات المستمرة حتى صباح اليوم هي بين فصيلين من المليشيات في مدينة طرابلس.م ر // انتهى //07:30ت م