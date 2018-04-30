طرابلس 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 أبريل 2018 م واساهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم بالأوضاع الأمنية والعسكرية ،مشيرة إلى حادث سقوط طائرة شحن تابعة لإحدى شركات النفط الليبية ومقتل 3 من طاقمها وإصابة الرابع خلال إقلاعها من حقل الشرارة .وركزت على دعوة رئيس مجلس النواب عقيله صالح إلى إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا قبل نهاية العام الجاري عن طريق الشعب لتكليف رئيس وزراء لحل مشاكل الشعب وأزماته ، مؤكدا وجود دعم دولي وأممي للانتخابات .وأشارت الصحف إلى زيارة القائد العام للجيش المشير حفتر إلى غرفة عمليات عمر المختار لتحرير درنة للاطلاع على الترتيبات النهائية لمعركة تحرير المدينة من الجماعات الإرهابية.وتطرقت إلى لقاء وزير الخارجية محمد سياله مع السفير البريطاني فرانك بيكر،الذي بحث تطورات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثناية بين البلدين، والقضايا الإستراتيجية ذات الأهتمام المشترك .وتناولت الصحف لقاءات مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة المكثفة بالقاهرة التي ناقشت مختلف الرؤى حول الأزمه الليبيه وخارطة الطريق .م ر // انتهى //08:40ت م