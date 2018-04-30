الطائف 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 أبريل 2018 م واسأزالت أمانة الطائف خلال الأسبوع المنصرم، أكثر من 150 سيارة تالفة من شوارع وأحياء مدينة الطائف وضواحيها،ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري .وأوضحت الأمانة أن برنامج إزالة السيارات والهياكل الخربة سيشمل خلال الفترة القادمة المناطق الصناعية والأحياء والطرق والأسواق والمواقف العامة ، إضافة إلى ضواحي المدينة بهدف المحافظة على البيئة وإزالة ما يخل بالمنظر العام .يذكر أن أمانة الطائف نفذت برنامج لإزالة السيارات والهياكل الخربة شمل أكثر من 1500 سيارة خلال الفترة الماضية.// انتهى //09:22ت م