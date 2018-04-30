عام / سحب 150 سيارة تالفة وهياكل خربة من أحياء الطائف
الاثنين 1439/8/14 هـ الموافق 2018/04/30 م واس
الطائف 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 أبريل 2018 م واس
أزالت أمانة الطائف خلال الأسبوع المنصرم، أكثر من 150 سيارة تالفة من شوارع وأحياء مدينة الطائف وضواحيها،ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري .
وأوضحت الأمانة أن برنامج إزالة السيارات والهياكل الخربة سيشمل خلال الفترة القادمة المناطق الصناعية والأحياء والطرق والأسواق والمواقف العامة ، إضافة إلى ضواحي المدينة بهدف المحافظة على البيئة وإزالة ما يخل بالمنظر العام .
يذكر أن أمانة الطائف نفذت برنامج لإزالة السيارات والهياكل الخربة شمل أكثر من 1500 سيارة خلال الفترة الماضية.
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