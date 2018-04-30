رام الله 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 أبريل 2018 م واساستهدفت زوارق الاحتلال الإسرائيلي اليوم بنيران أسلحتها الرشاشة مراكب الصيادين الفلسطينيين، في بحر شمال قطاع غزة.وأفادت مصادر محلية في غزة ، بأن زوارق حربية إسرائيلية فتحت نيران رشاشاتها بكثافة صوب مراكب الصيادين في بحر شمال قطاع غزة ، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات أوأضرار،مما اضطرهم لمغادرة البحر خوفاً من إصابتهم برصاص الاحتلال.م ر //انتهى//10:38ت م