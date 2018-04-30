الرياض 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 أبريل 2018 م واستتواصل البرامج الدعوية التي ينفذها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي سلطانة بمدينة الرياض، حيث ينظم خلال الأيام القادمة من شهر شعبان 1439 هـــ الجاري عدداً من الكلمات الوعظية والإرشادية يلقيها مجموعة من الدعاة وطلبة العلم في عدد من المساجد والجوامع الداخلة ضمن نطاق عمل المكتب .ففي اليوم السادس عشر يلقي الدعاة كلمة في شرح حديث : (لا... تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع) حيث يلقيها بعد صلاة المغرب منصور بن عبدالله آل عتيق في مسجد الإيمان بحي السويدي , و نايف بن سيف القحطاني في مسجد الجدتين بحي الدريهمية , وبعد صلاة العشاء يلقيها عبدالعزيز بن أحمد الدريهم في مسجد بالبيد بحي سلطانة , ونايف بن سيف القحطاني في مسجد لطيفة القعود بحي الدريهمية , وأحمد بن صالح الخليف في جامع آل عبدالقادر بحي سلطانة .وفي نفس اليوم , يلقي الدعاة كلمة في شرح حديث : ( حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ) حيث يلقيها بعد صلاة العشاء رياض بن حسين آل سبيت في مسجد الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مقرن بحي سلطانة , وعبدالله بن عمر المرشد في مسجد الشيخ محمد بن عبدالوهاب بحي السويدي ، وعبدالله بن محمد الرحيمان في مسجد حنين بحي سلطانة ، وعبدالمجيد بن عبدالعزيز القعود في جامع غزوة بدر بحي سلطانة ، وعلي بن سليمان الفائز في جامع سلطانة الشرقي بحي سلطانة ، وفيصل بن عبدالله الصعب في مسجد الشبانات بحي سلطانة ، ومنصور بن حسن آل عبدالله في مسجد المجلي بحي شبرا.وفي اليوم العشرين , يلقي الدعاة كلمة في شرح حديث :( احفظ الله يحفظك )حيث يلقيها بعد صلاة المغرب أحمد بن محمد السلمان في مسجد أنس بن مالك بحي شبرا.وبعد صلاة العشاء يلقيها إبراهيم بن سعد الجلعود في جامع الشيخ عبدالرحمن السعدي بحي السويدي، وإبراهيم بن محمد الفرحان في مسجد العبيكان بحي شبرا ، و حمد بن عبدالعزيز الجبرين في مسجد الفنتوخ بحي شبرا ، و خالد بن محمد الدمجان في مسجد عثمان الشليل بحي الدريهمية ، وسعد بن عبدالله العريفي في مسجد إبراهيم العريفي بحي الدريهمية .وفي نفس اليوم , يلقي الدعاة كلمة بعنوان : ( توجيهات للطلاب والطالبات ) حيث يلقيها بعد أذان العشاء علي بن محسن شويش في مسجد أسواق النخبة بحي صياح ، وبعد صلاة العشاء يلقي الكلمة صالح بن سليمان السراء في جامع الحصيني بحي السويدي، وعبدالله بن عبدالعزيز السلمان في مسجد الدهش بحي سلطانة ، وعبد المجيد بن إبراهيم الوهيبي في مسجد الجلعود بحي شبرا، وفهد بن عبدالرحمن الداوود في جامع القصر بحي القصر، وهميل بن سعيد الغامدي في مسجد البجادي بحي السويدي.وفي اليوم الحادي والعشرين ، يلقي الدعاة كلمة بعنوان:( أهمية العناية بتربية الأولاد) حيث يلقيها بعد صلاة المغرب عبدالله بن عبدالعزيز الماص في جامع الصفيان بحي شبرا. وبعد صلاة العشاء يلقيها إبراهيم بن سعد الدغيثر في مسجد السفاريني بحي سلطانة ، و عبدالرحمن بن عبدالله الدريهم في جامع الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بحي شبرا ، و عبدالرحمن بن عبدالله العيسى في مسجد ابن مغيصيب بحي السويدي ، وعبدالعزيز بن محمد السريهيد في مسجد الخراشي بحي السويدي .وفي نفس اليوم ، يلقي الدعاة كلمة بعنوان:( تحذير الطلاب من المخدرات والمسكرات ) حيث يلقيها بعد صلاة العشاء عبدالله بن عبدالرحمن آل فريان في مسجد المسعد بحي سلطانة ، وعبدالله بن محمد الرحيمان في جامع الصانع بحي شبرا ، و عبدالله بن هليل الشهري في مسجد الماجد بحي سلطانة ، وفلاح بن عبدالله المطيري في مسجد طلحة بن عبيدالله بحي الدريهمية ، و موسى بن عبده العسيري في جامع الحصيني بحي شبرا.// انتهى //10:54ت م