نابلس 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 أبريل 2018 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أربعة شبان فلسطينيين من محافظة نابلس، بينهم أسيران محرران.وأفادت مصادر أمنية ومحلية في نابلس، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيتا جنوبا، واعتقلت الأسيرين المحررين نصر صبري حمدان، وجعفر جاغوب، والشاب ناصر فوزي أبو خليل، بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.وأضافت المصادر، ان قوات الاحتلال اقتحمت قرية بيت دجن شرقا، واعتقلت الشاب أيمن ربحي حنيني، بعد دهم منزل ذويه، وتفتيشه.م ر //انتهى//10:58ت م