رفحاء 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 أبريل 2018 م واسشهد محافظ رفحاء فراج بن سعود العماني أمس حفل ختام برنامج دورتي صيانة كهرباء المنازل وميكانيكا السيارات للشباب التي نظمتها لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية برفحاء بدعم من بنك الجزيرة وذلك بمقر الساحة الرياضية بالمحافظة.وهدفت الدورات إلى الإهتمام بالشباب وصقل مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل .وحث المحافظ خلال تكريم الشباب الملتحقين بالدورات على الاستفادة من البرامج التدريبية وتطوير مهاراتهم .// انتهى //10:58ت م