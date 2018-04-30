تبوك 14 شعبان 1439 هـ الموافق30 أبريل 2018 م واستنظم الكلية التقنية للبنات بتبوك غداً ملتقى "مهنيات 2018" تحت شعار "نحو موائمة مهنية مثمرة" , إضافة إلى إقامة ورش عمل للخريجات وذلك على مسرح الكلية بمدينة تبوك.وأوضحت الكلية أن الملتقى سيقام على مدى يومين يشمل برنامجه في اليوم الأول إقامة ورشتي عمل الأولى بعنوان "حقوق المرأة العاملة" , والثانية بعنوان "وثيقة العمل الحر"، فيما ستُنفذ بعد غدٍ عدداً من المناشط تحتوي على نشر العمل الحر والمخاطر في بيئة العمل والسكرتارية والخريجة الواعية.// انتهى //10:59ت م