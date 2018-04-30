حائل 14 شعبان 1439 هـ الموافق30 أبريل 2018 م واسينظم فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة حائل غداً ورشة عمل عن تطوير القطاع السياحي وذلك بفندق ملينيوم حائل.وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة حائل المهندس زياد بن عيادة المصيول أن الورشة التي تستهدف مقدمي الخدمات السياحية والمهتمين بالقطاع السياحي تهدف لرفع مستوى جودة الخدمات السياحية, وكذلك تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية السياحية مشيراً الى أن الهيئة عملت مع شركاؤها من القطاعين العام والخاص على تطوير القطاع السياحي في المملكة عن طريق تطوير البرامج المتنوعة في مختلف مناطق المملكة لتحقيق سياحة مستدامة على مدار العام الامر الذي يلبي رغبات السائح وتوفير كل احتياجاته, وكذلك تصحيح مفهوم المجتمع المحلي عن السياحة, إضافة إلى تحقيق الأهداف الأخرى التي تسعى الهيئة إلى تحقيقها بجعل السياحة من مكونات الاقتصاد الوطني.// انتهى //11:00ت م