المدينة المنورة 14 شعبان 1439 هـ الموافق30 أبريل 2018 م واسنظم معهد الأمل للبنات بتعليم المدينة المنورة أمس فعاليات أسبوع الأصم العربي 43 تحت شعار "توظيف الصم في المجتمع و الحد من بطالتهم" بحضور مديرة إدارة التربية الخاصة منال الحريقي، وعدد من المشرفات وممثلات الجهات الحكومية والخاصة.وهدف اللقاء إلى تعريف المجتمع بثقافة التعامل مع الأشخاص الصم والتعريف بلغة الإشارة وتعزيز الدور الاجتماعي للقطاع الحكومي والخاص لخدمة الصم ودعمهم من خلال إقامة البرامج والمشاريع والفعاليات المخصصة لهم, فيما جرى تكريم الجهات المشاركة والطالبات المستفيدات من الدورات التدريبة من فئة الصم.// انتهى //11:01ت م