الرياض 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 أبريل 2018 م واسشهد الربع الأول من هذا العام، تنظيم عدد من الرحلات السياحية من مدينة الرياض إلى بعض مدن المنطقة ومناطق المملكة الأخرى، بدعم وتنظيم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة الرياض، وتنفيذ منظمي الرحلات السياحية المعتمدين من الهيئة، وذلك من خلال مرشد سياحي معتمد.وشملت هذه الرحلات السياحية زيارة الكثير من المواقع التاريخية والحضارية والأماكن الأثرية والتراثية والسياحيّة والمتاحف العامة والخاصة والبلدات والقرى التراثية والمتنزهات والحدائق ومدن الألعاب والملاهي والباص السياحي والأسواق الشعبية والفعاليات الترفيهية والاستراحات الريفية والنزل الزراعية ومباني التراث العمراني وغيرها في عدد من الوجهات السياحية بالمملكة، كما تعرفوا إلى المهن التقليدية ومنتجات الحرفيين والأسر المنتجة الشهيرة في هذه المواقع، وأيضاً تناولوا بعض الأكلات والمشروبات الشعبية.ونظم مكتب السياحة والتراث في محافظة وادي الدواسر التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة الرياض، سبع رحلات سياحية خلال الربع الأول في 2018 إلى أهم المعالم السياحية والتراثية، بمشاركة أعداد كبيرة من المواطنين والعوائل والأطفال.وانطلقت هذه الرحلات السياحية من محافظة وادي الدواسر إلى العاصمة وبعض المدن والمحافظات في منطقة الرياض، وأيضاً مدينة جدة ومدينة جازان، إضافة إلى تنظيم رحلة إلى ملتقى آثار المملكة الأول الذي أقيم في المتحف الوطني بالرياض، وأيضا معرض ملتقى ألوان السعودية.ويأتي ذلك ضمن الجهود التي تقوم بها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الرياض، في تحفيز ودعم وتنظيم قيام رحلات سياحية إلى أشهر المعالم السياحية والأثرية والتراثية في المملكة، وتسيير رحلات سياحية لزيارة المواقع السياحية والتراثية وتفعيل المسارات السياحية بالمنطقة بما تتضمنه من عناصر ومقومات الجذب السياحي بمدينة الرياض والمحافظات التابعة لها مثل (مواقع أثرية، قرى تراثية، مواقع ومنتزهات طبيعية، قصور تاريخية، متاحف، سياحة زراعية)؛ وذلك لنشر ثقافة معرفة التراث الوطني وتعزيز المحافظة على الموروث.// انتهى //11:02ت م