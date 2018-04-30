تبوك 14 شعبان 1439 هـ الموافق30 أبريل 2018 م واسحصلت الطالبة عائشة بنت صخري العنزي في مرحلة ماجستير بكلية التربية والآداب بجامعة تبوك على جائزة المركز الأول في مسابقة التوعية الموجهة إلى طلاب وطالبات الجامعات والكليات التعليمية، التي نظمتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة".وحققت الطالبة المركز الأول في فئة المبادرة، والتي تتعلق بمبادرات ومقترحات عملية في مجال حماية النزاهة.يذكر أن هذه المسابقة تأتي كأحد البرامج التوعوية والتثقيفية التي تنفذها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة، بالتعاون مع وزارة التعليم، انطلاقاً من الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، التي تهدف إلى تعزيز قيم النزاهة في المؤسسات التعليمية، وتشجيع الطلاب والطالبات بالمؤسسات التعليمية على الاطلاع والقراءة في مجال حماية النزاهة, وتعزيز السلوك الأخلاقي، وتنمية الشعور بالمواطنة، وبأهمية حماية المال العام.// انتهى //11:04ت م