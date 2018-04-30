الرباط 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 أبريل 2018 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بزيارة العاهل المغربي الملك محمد السادس للعاصمة الكونغولية برازافيل، ومشاركته في قمة قادة دول ورؤساء حكومات لجنة المناخ والصندوق الأزرق لحوض الكونغو التي انعقدت أمس الاحد.و توقفت عند قرار مجلس الأمن الدولي الجديد حول الصحراء الذي مدد من خلاله، مهمة بعثة الأمم المتحدة المينورسو بستة أشهر .و اهتمت الصحف بالانتخابات البلدية التي انطلقت في تونس ، وتطرقت إلى الانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها بالعراق في 12 من مايو المقبل و ذلك بعد نحو عشر سنوات من أول انتخابات .و تابعت التطورات المتعلقة بالازمة السورية ، مركزة على الاجتماع الذي عقد بموسكو بين روسيا و ايران و تركيا الذي الذي بحث جهود تسوية النزاع في سوريا .و خصصت الصحف حيزا من اهتماماتها لنتائج القمة التاريخية التي انعقدت بين رئيسي الكوريتين في المنطقة الفاصلة بين الجارتين ، مبرزة تعهد الطرفين بالعمل على تحقيق السلام بعد عقود من النزاع .م ر // انتهى //12:03ت م