تونس 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 أبريل 2018 م واستابعت الصحف التونسية الصادرة اليوم مجريات الانتخابات البلدية التي شهدتها تونس أمس ، حيث توجه ولأول مرة في تاريخ تونس مئات الأمنيين والعسكريين إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الانتخابات البلدية ، قبل أسبوع من فتح مكاتب الاقتراع أمام المدنيين يوم السادس من شهر مايو القادم.وركزت دولياً على فحوى المؤتمر الصحفي المشترك الذي انعقد أمس بين معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير ، ونظيره الأمريكي مايكل بومبيو في الرياض امس.وتحدثت عن اكتشاف وحدات من الجيش الجزائري مخبأ سرياً للذخيرة بمنطقة برج باجي مختار على الحدود مع دولة مالي يحتوي على 41 صاروخاً مضاداَ للدبابات.وكتبت عن زيارة القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر زيارة إلى القاعدة الجوية العسكرية بالابرق الواقعة غربي مدينة درنة الليبية وذلك في أول نشاط له على رأس قيادة الجيش الليبي بعد عودته من رحلة علاج الخميس الماضي.وذكرت صحف تونس ان كوريا الشمالية تعهدت بإغلاق موقعها الذي تجرى فيه اختباراتها النووية الشهر المقبل، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي ترامب أن الاجتماع مع بيونج يانج قد يُعقد خلال الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة.م ك // انتهى //12:03ت م