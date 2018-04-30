عمان 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 أبريل 2018 م واسالتقى العاهل الأردني عبدالله الثاني في عمان ظهر اليوم وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو الذي يزور الأردن حاليًا .وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الأردنية الأمريكية في كافة المجالات وسبل تعزيزها وخاصة في المجالات الاقتصادية و الدفاعية ، اضافة إلى بحث تطورات الأحداث الراهنة في منطقة الشرق الأوسط و التعاون القائم بين البلدين في المجالات الأمنية و محاربة الارهاب .م ر // انتهى //12:03ت م