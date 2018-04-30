عام / العاهل الأردني يلتقي وزير الخارجية الأمريكي
الاثنين 1439/8/14 هـ الموافق 2018/04/30 م واس
عمان 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 أبريل 2018 م واس
التقى العاهل الأردني عبدالله الثاني في عمان ظهر اليوم وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو الذي يزور الأردن حاليًا .
وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الأردنية الأمريكية في كافة المجالات وسبل تعزيزها وخاصة في المجالات الاقتصادية و الدفاعية ، اضافة إلى بحث تطورات الأحداث الراهنة في منطقة الشرق الأوسط و التعاون القائم بين البلدين في المجالات الأمنية و محاربة الارهاب .
م ر // انتهى //
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