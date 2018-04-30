القاهرة 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 أبريل 2018 م واسوقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية الدكتورة سحر نصر ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة بيتر فان غوي اليوم بروتوكول تعاون بشأن تحقيق أهداف مشروع "فرص عمل وتنمية القطاع الخاص في مصر" تقوم الحكومة النرويجية بموجبه بتمويل المشروع بقيمة 3.7 مليون دولار لمدة 3 سنوات.ويهدف المشروع إلى دعم استثمارات القطاع الخاص في عدد من القطاعات الاقتصادية، ولاسيما في المناطق الريفية في مصر،وذلك من خلال تنمية وتحفيز إسهامها في سلاسل القيمة ذات الأولوية بهدف دعم توفير الوظائف وتحقيق التنمية المؤسسية والدعم الفني المباشر.م ك //انتهى//12:04ت م