رام الله 08 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي،اليوم الاثنين، 20 مواطنا فلسطينيا من الضفة الغربية، بينهم أسيران محرران.وأوضح نادي الأسير الفلسطيني، أن خمسة مواطنين فلسطينيين جرى اعتقالهم من عدة بلدات وأنحاء في محافظة رام الله والبيرة،فيما جرى اعتقال خمسة مواطنين فلسطينيين من محافظة نابلس بينهم أسيرين المحررين .كما جرى اعتقال خمسة مواطنين فلسطينيين من الخليل، بينهم أسير محرر ، إضافة إلى اعتقال مواطنين فلسطينيين من محافظة قلقيلية، علاوة الى اعتقال ثلاثة مواطنين فلسطينيين من بيت لحم .وذكر نادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى لؤي جودات ملايشة (16 عاماً) من بلدة جبع في محافظة جنين، وأفرجت عن لاحقا.م ر //انتهى//12:05ت م