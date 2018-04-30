الرياض 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 أبريل 2018 م واساختتمت في المنطقة الشرقية أمس الأول منافسات السباق المفتوح للدراجات الهوائية للمحترفين والهواة ، بتنظيم الاتحاد السعودي للدراجات ، بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة ، بمشاركة أكثر من 50 دراجاً من داخل المملكة وعدد من الدول الخليجية .وسيطر على الثلاث مراكز الأولى في فئة المحترفين لسباق 50 كيلومتراً دراجو نادي السلام مصطفى الربيع أولاً ، و علي آل شيخ ثانياً ، وحل ثالثاً أحمد الهميلي ، وفي فئة الهواة حقق سيد أحمد العلوي المركز الأول ، والدراج ديمتري بوبوف جاء في المركز الثاني ، وحل ثالثاً سعيد بدادو .// انتهى //12:16ت م