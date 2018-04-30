جيزان 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 أبريل 2018 م واسأطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة بمكتب التعليم بوسط جيزان، خدمة الهاتف الاستشاري للاختبارات، وذلك لتقديم الاستشارات التربوية والنفسية للطلاب والرد على استفسارات أولياء أمور الطلاب فيما يخص الاختبارات للفصل الدراسي الثاني.وأفاد مدير وحدة الخدمات الارشادية بالمكتب حمزه علاقي، أن هذه الخدمة تأتي في إطار تهيئة الأجواء التعليمية الملائمة للطلاب في فترة الاختبارات لتحقيق أعلى معدلات الاطمئنان والتهيئة النفسية، لتكريس مفاهيم المعايشة والتأقلم مع الأجواء والظروف المحيطة بالطالب.// انتهى //12:18ت م