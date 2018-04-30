القاهرة 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 أبريل 2018 م واسبدأت اليوم بالعاصمة المصرية القاهرة اجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في دورتها العادية الـ 55 برئاسة معالي وزير الخدمة المدنية بسلطنة عمان الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون خلفا لمعالي وزير تنمية المواد البشرية السوداني الدكتور الصادق المهدي، وبحضور ممثلي أعضاء الجمعية العمومية للمنظمة.ورأس وفد المملكة العربية السعودية في الاجتماع معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبد الله الحمدان.ويناقش الاجتماع متابعة تنفيذ القرارات السابقة للجمعية العمومية في دورتها العادية الـ "53" و|الاستثنائية الـ "54"، واحاطة الجمعية العمومية بقرارات المجلس التنفيذي في دورات انعقاده الـ "104" و"105" و"106" و"107"، وتقرير انجازات المنظمة لعامي 2016 – 2017، إلى جانب الحسابات الختامية والمركز النقدي والقوائم المالية للمنظمة وتقرير مدقق الحسابات وتقرير المراقب الداخلى لعامي 2016-2017.كما يناقش الاجتماع تقرير هيئة الرقابة المالية والادارية عن أعمال المنظمة لعامي 2016-2017 ورد الإدارة العامة على التقريرين، والخطة والموازنة التقديرية للمنظمة لعامي 2019-2020، وموقف سداد الدول والتزاماتها المالية تجاه المنظمة،واعتماد المشروع النهائي لاتفاقية إنشاء المنظمة، واعتماد توصية المجلس التنفيذي الخاصة باطلاق جائزة باسم المنظمة في مجال التنمية الإدارية لتشجيع الممارسات والتجارب الإدارية الناجحة، واختيار هيئة الرقابة المالية والادارية من اعضاء الجمعية العمومية لعامي 2018-2020، وانتخاب مجلس تنفيذي جديد للعامين القادمين مايو 2018 /مايو 2020.م ك //انتهى//12:18ت م