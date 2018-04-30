الرياض 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 أبريل 2018 م واستنظم الهيئة العامة للثقافة مساء اليوم لقاء يجمع المنتج الأميركي بِن سيلفرمان بالسينمائيين السعوديين في مجمع "الرياض بارك" بالرياض على هامش افتتاح "سينما فوكس".وسيتحدث سيلفرمان خلال اللقاء عن تجربته في إنتاج مسلسلات مشهورة مثل The Office وUgly Betty، وسيكشف عن طريقته في الحصول على العروض التلفزيونية وتطويرها حتى تصل إلى مستويات كبيرة من النجاح والانتشار.ويأتي اللقاء في سياق اهتمام الهيئة العامة للثقافة بالتبادل المعرفي بين المواهب المحلية والمبدعين العالميين، وتعزيز فرص التواصل الحضاري بما يحقق أهداف الهيئة في تنمية المجال الثقافي السعودي وتطويره.وتتخلل زيارة المنتج سيلفرمان للمملكة جولة على استوديوهات ومواقع تصوير في عدة مناطق سعودية، من بينها مدينة الرياض ومحافظة العُلا، للتعرف على الإمكانات التي تمتلكها المملكة لخدمة الإنتاج.// انتهى //12:22ت م