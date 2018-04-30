المدينة المنورة 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 أبريل 2018 م واسأعلنت جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز، عن تقديم منح مجانية للمتفوقين والمتميزين من الأيتام الذين ترعاهم جمعية تكافل الخيرية بالمدينة المنورة إضافة إلى خصم 50 % للطلاب الأقل تميزاً.وأوضح مدير جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز الدكتور خضر القرشي، خلال حفل تكريم جمعية تكافل الخيرية لأبنائها المتميزين والمشاركين في الأولمبياد العملي الأول أمس, أن الجامعة تضع كل إمكاناتها لخدمة الأيتام وترحب بهم في كل وقت للحصول على الاستشارة والدعم والتخطيط والتوجيه وكل ما يحتاجونه من دعم ومساندة في دراستهم كدروس التقوية وغيرها.وأكد أهمية التركيز على معرفة المهارات الجاذبة لسوق العمل وضرورة تطويرها ومواكبتها كإجادة اللغة الإنجليزية وتطوير مهارات التواصل وإتقانها, مشيداً بما رآه من حضور متميز وشخصيات قوية للأبناء الذين شاركوا في تقديم الحفل.// انتهى //12:23ت م