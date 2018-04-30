الجبيل 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 أبريل 2018 م واستنظم الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بإدارة حماية ومراقبة البيئة في المدة 13-14 مايو 2018م، مؤتمر "البيئة والاستدامة الدولي" والمعرض المصاحب له، وذلك بمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الحضاري.ويهدف المؤتمر الذي يشارك فيه عدد من المتخصصين في حماية البيئة من داخل وخارج المملكة إلى تبادل أحدث الأمثلة والتجارب من أجل تشجيع الحوار بين صانعي القرار والمخططين والأفراد في مختلف التخصصات.وأوضح مدير إدارة حماية ومراقبة البيئة بالهيئة المهندس عويد الرشيدي، أن المؤتمر سيناقش عدداً من الموضوعات منها التحديات البيئية الملحة، المبادرات والجهود المبذولة في هذا الصدد وذلك لأهمية الحفاظ على البيئة، والقوانين والأنظمة المطبقة محلياً وعالمياً في مجال حماية البيئة بالإضافة إلى الاستراتيجيات الدولية في مجال مفهوم الاستدامة والتقنيات الحديثة المستخدمة.وأشار إلى أن المؤتمر سيعرض أفضل الممارسات والتجارب المحلية والعالمية في الاستدامة وحماية البيئة، بالإضافة إلى مناقشة أحدث الطرق لحماية الموارد الطبيعية وسبل المحافظة عليها، ومفهوم الاستدامة في الطاقة النظيفة وتخطيط المدن المستدام.وبين أن هذه الفعالية تأتي إدراكاً من الهيئة الملكية بالجبيل بأن التطور الصناعي وحماية البيئة أمران متصلان فلا يمكن تحقيق التطور الصناعي دون المحافظة على البيئة الطبيعية، مبيناً أن اتباع التقنية المتطورة واستخدام الطرق الفنية المجربة جعل التطور الصناعي وحماية البيئة أمراً ممكناً في إنشاء مناطق سكنية صحية آمنة مشاهدة على أرض الواقع في مدينة الجبيل الصناعية.// انتهى //12:34ت م