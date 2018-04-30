أبهــا 14 شعبان 1439 هـ الموافق30 أبريل 2018 م واسوافق معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى على تغيير مسمى كلية العلوم الادارية بجامعة الملك خالد إلى كلية الأعمال , الذي يعكس على نحو دقيق منهج الكلية وتوجهها ويتوافق تماماً مع مسميات الكليات العالمية المشابهة (BusinessCollege).وأفاد عميد كلية الأعمال الدكتور فايز بن ظفره أن تغيير المسمى يأتي في إطار البحث والتطوير المستمر بما يخدم الطالب ويُحقق الأهداف المرجوة التي أقرتها الجامعة , مشيراً إلى أن تغيير المسمى، تم بعد دراسة بما سيُحدثه من مفاهيم جديدة، ويبقى العمل الدؤوب والتكامل بين الكلية والطالب هو الأهم وبهما فقط نُحقق النجاح المنشود.وتعمل الكلية حاليا على إعداد خطة استراتيجية جديدة تواكب التغييرات والتطورات الجديدة في عالم المال والأعمال وبما يحقق الرؤية الطموحة لهذا الوطن العظيم.// انتهى //13:38ت م