جدة 14 شعبان 1439 هـ الموافق30 أبريل 2018 م واستوقعت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقرير لها اليوم, عودة تأثر معظم مناطق المملكة بحالة مطرية ربيعية اعتبارا من يوم غد الثلاثاء إلى يوم الخميس من هذا الأسبوع.وأشار التقرير في توقعاته - بمشيئة الله تعالى - إلى أن الأمطار الرعدية التي تُصحب بزخات من البرد, تكون من متوسطة إلى غزيرة على مرتفعات مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة والأجزاء الشرقية منها، وتمتد لتشمل مناطق حائل، والقصيم، والرياض، والشرقية، كذلك على مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية, لافتاً إلى أن الحالة المطرية تُسبق بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار خاصة على مناطق الجوف، والحدود الشمالية، وحائل, والقصيم, والرياض والشرقية, قد تؤدي إلى انعدام للرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق.وأورد تقرير الهيئة, استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية يومي الجمعة والسبت على مرتفعات مناطق جازان, وعسير, والباحة ومكة المكرمة، تمتد لتشمل مرتفعات منطقتي المدينة المنورة وتبوك.ودعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الجميع إلى توخي الحيطة والحذر من مخاطر تقلبات الطقس في مثل هذه الحالات الجوية، ومتابعة تقارير الطقس اليومية والإنذارات الصادرة من نظام الإنذار المبكر على موقع الهيئة الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي.// انتهى //13:39ت م