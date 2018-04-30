جيزان 14 شعبان 1439 هـ الموافق30 أبريل 2018 م واساختتمت وحدة التخطيط التعليمي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، اليوم ، البرنامج التدريبي "التخطيط الاستراتيجي, قواعد وبناء"، وذلك بمقر إدارة التدريب التربوي بمدينة جيزان.واستهدف البرنامج، الذي قدمته رئيسة الوحدة فاتن الحربي واستمر لمدة يومين، 32 متدربة من القيادات التعليمية وقيادات الصف الثاني، بهدف إكسابهن الاتجاهات والمعارف والمهارات التخطيطية اللازمة للتخطيط الاستراتيجي وأبعاده وآلية تمكنهن منه والتعرف على آليات الإعداد والتنفيذ للتخطيط الاستراتيجية بكفاءة والتمكن من تحليل SWOT .كما يهدف إلى تحديد السياسات المنظمة للتخطيط الاستراتيجي وتصميم الخطط الاستراتيجية بطرق نموذجيه.// انتهى //13:40ت م