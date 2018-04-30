الرياض 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 أبريل 2018 م واساستقبل معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري، في مكتب معاليه بمقر الوزارة في الرياض اليوم، كبير الباحثين ومستشار الدراسات والأبحاث بمعهد مونتاين للدراسات بفرنسا الدكتور حكيم قروي.وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية حول عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //13:43ت م