لندن 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 أبريل 2018 م واسعينت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم ساجد ساجد جاويد وزيراً للداخلية خلفا لوزيرة الداخلية لآمبر راد التي قدمت استقالتها يوم أمس الأحد بعد مزاعم بأنها ضللت البرلمان بشأن أهداف ترحيل المهاجرين غير الشرعيين .وأوضحت رئاسة الوزراء البريطانية في بيان لها أن تم تعيين عضو البرلمان جيمس بروكينشاير وزير الدولة للإسكان والمجتمعات والحكومة المحلية، وتعييين بيني مورداونت وزيرة للمرأة وتكافؤ الفرص إضافة إلى منصبها السابق وزيرة للتنمية الدولية .م ك // انتهى //13:45ت م