اقتصادي / مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا
الاثنين 1439/8/14 هـ الموافق 2018/04/30 م واس
مسقط 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 أبريل 2018 م واس
أغلق مؤشر سوق مسقط 30 اليوم عند مستوى 05ر4729 نقطة منخفضًا بـ 37ر5 نقطة وبنسبة 11ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 42ر4734 نقطة.
و بلغت قيمة التداول 3 ملايين و512 ألفًا و425 ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة 4ر16 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 3 ملايين و16 ألفًا و586 ريالًا عمانيًا.
وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 055ر0 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 76ر17 مليار ريال عماني.
// انتهى //
13:45ت م