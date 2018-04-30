مسقط 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 أبريل 2018 م واسأغلق مؤشر سوق مسقط 30 اليوم عند مستوى 05ر4729 نقطة منخفضًا بـ 37ر5 نقطة وبنسبة 11ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 42ر4734 نقطة.و بلغت قيمة التداول 3 ملايين و512 ألفًا و425 ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة 4ر16 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 3 ملايين و16 ألفًا و586 ريالًا عمانيًا.وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 055ر0 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 76ر17 مليار ريال عماني.// انتهى //13:45ت م