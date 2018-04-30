الحديدة 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 أبريل 2018 م واسقصفت مقاتلات التحالف العربي اليوم مواقع وتجمعات ميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الحديدة غربي اليمن.وقالت مصادر محلية في تصريح لموقع " سبتمبر نت " التابع لوزارة الدفاع اليمنية إن مقاتلات التحالف العربي استهدفت مواقع وتجمعات للميليشيا الانقلابية في منطقة الجبانة، التابعة لمديرية الحالي.وأقاد الموقع أن انفجارات عنيفة هزت أرجاء المديرية جراء الغارات أعقبها تصاعد كثيف للأدخنة وألسنة اللهب من المواقع المستهدفة.// انتهى //13:48ت م