جدة 14 شعبان 1439 هـ الموافق30 أبريل 2018 م واستفقد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، وأعضاء مجلس المنطقة اليوم، مشروع نفق الأندلس الذي سيتّم افتتاحه بداية شهر رمضان المبارك المقبل بحسب تأكيدات أمين محافظة جدة الدكتور هاني أبو راس.واستمع الأمير خالد الفيصل ومرافقوه خلال الجولة إلى شرح عن المشروع الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 90%، والمتمثل في تنفيذ نفق (شمال/ جنوب) على امتداد طريق الملك عبدالعزيز عند تقاطعه مع شارعي فلسطين والحمراء، بطول 1580مترا، وعرض 29 مترا، ليُصبح مساراً مفتوحاً باتجاهين بواقع 3 حارات في كل اتجاه، وذلك لتحرير الحركة المرورية لطريق الملك عبدالعزيز، وتيسير التنقل من أبحر شمالاً إلى طريق الفلاح جنوبا.// انتهى //13:49ت م