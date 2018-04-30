الدمام 14 شعبان 1439 هـ الموافق30 أبريل 2018 م واستنظم أمانة المنطقة الشرقية بعد غد ندوة علمية تثقيفية حول مفهوم التذكية حسب الشرعية الاسلامية "حلال"، بمشاركة عدد من المختصين والمهتمين والأكاديميين، من كلية الشريعة الاسلامية بالأحساء وجامعة الملك فيصل وهيئة الغذاء والدواء والجمعية الطبية البيطرية ومركز ابداع الاستشاريون، وذلك على مسرح الأمانة.وأوضح المشرف العام على إدارة العلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان أن الندوة ستتضمن المفاهيم الشرعية والصحية بشكل مبسط وبأسلوب جاذب ومميز، كما سيتم تصحيح مفاهيم عديدة بخصوص التذكية وصحة اللحوم وغيرها من الفوائد من المعلومات، داعيا جميع المختصين في مجال اللحوم والتصنيع وأفراد المجتمع لحضور هذه الندوة العلمية التثقيفية، ومشاركة المحاضرين النقاش والمقترحات.// انتهى //13:50ت م