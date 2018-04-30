نجران 14 شعبان 1439 هـ الموافق30 أبريل 2018 م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران, ممثلة في إدارة رياض الأطفال, أمس, برنامج تأهيلي لتهيئة الأطفال للحياة المدرسية.وأوضحت مديرة رياض الأطفال بالإدارة, خيرية ماكر أن البرنامج اشتمل على زيارة مجموعة من أطفال المستوى الثالث لبعض المدارس الابتدائية بالمنطقة بنين وبنات برفقة معلمين ومتطوعين من أولياء الأمور، وبنات بصحبة معلماتهن وبعض الأمهات.وبين المتحدث الرسمي بتعليم نجران, عبدالله الشهري أن البرنامج يهدف إلى تعريف الطفل على المدرسة وكسر حاجز الرهبة من الانتقال إلى مرحلة تالية, وإيلاف الطفل الجو المدرسي, كما تم استقبال الأطفال والترحيب بهم من قبل المدارس المزارة وتعريفهم بالمرافق وتقديم الضيافة والهدايا للأطفال// انتهى //13:51ت م