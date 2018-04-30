الدمام 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 أبريل 2018 م واستطلق أمانة المنطقة الشرقية بالتعاون مع المجلس البلدي لحاضرة الدمام غداً الثلاثاء، ورشة عمل تدريبية تثقيفية توعوية بعنوان "حفظ النعمة" بمشاركة عدد من المتخصصين والأكاديميين وذلك في مقر الأمانة في الدمام.وبين المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان، أن إطلاق ورشة العمل يأتي استكمالا للمبادرة التي أطلقتها الأمانة خلال الفترة الماضية، ودشنت خلالها جهاز المخارج الهوائية الخاص ببرنامج حفظ النعمة، الذي يعمل على تحويل بقايا الأطعمة الى سماد عضوي نقي بنسبة ١٠٠٪‏ وتخفيض انبعاث الروائح الغير مستحبة.وأشار الى أن الورشة تتضمن عددا ً من المحاور منها حفظ النعمة وأثرها الاقتصادي والاجتماعي، جهود الأمانة في حفظ النعمة، عزل النفايات وحفظ النعمة عن طريق الأجهزة الخاصة بتدوير النفايات، سلوكيات الحياة الصحية والبرنامج الغذائي.وقال الصفيان، بأن برنامج حفظ النعمة يأتي إنفاذا لتوجيهات المقام السامي الكريم الذي تضمن الموافقة على نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة وهو الأمر الذي تعمل عليه أمانة المنطقة الشرقية في المحافظة على البيئة وحفظ بقايا الأطعمة، وما تسببه من انبعاثات للروائح الغير مستحبة بسبب تراكم هذه النفايات وتأثيرها على المنشآت الصحية وما تسببه من روائح وتدفق العصارة المتولدة من بقايا الأطعمة.ولفت الى أن الورشة سيتم خلالها تقديم العديد من النصائح والارشادات والطرق لحفظ النعمة لكافة أفراد الأسرة، إضافة إلى إعطاء معلومات تثقيفية عن أهمية حفظ النعمة بشكل مبسط وبأسلوب جاذب ومميز.كما ستعمل الورشة على تصحيح السلوكيات الغذائية لدى العديد من العائلات، والتركيز على التوعية بالغذاء الصحي المتوازن، الذي يساعد على النمو الصحيح، وكذلك تغيير الكثير من العادات الخاطئة وعدم الإسراف وتقليل كمية الاستهلاك في الطعام، وتقليل الهدر اللامسؤول للطعام، والذي يحث عليه ديننا الحنيف.// انتهى //13:55ت م