الأحساء 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 أبريل 2018 م واسدشن صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء اليوم حملة "حقوقكم أمانة 3" بالأحساء، التي تنفذها لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والاستثمار "تصفية" بالتعاون مع لجنة العقار والإسكان بغرفة الأحساء ، بحضور عدد من القضاة والعقاريين ورجال الأعمال والإعلاميين ، وذلك في مقر غرفة الأحساء .وأوضح رئيس غرفة الأحساء عبداللطيف العرفج أن الحملة تهدف الى إيصال الأموال العائدة لمواطنين في مساهمات عقارية ولم يتقدموا للجنة خلال السنوات الماضية والوصول لهم وإرجاع حقوقهم ، معربا عن الشكر الجزيل لسمو محافظ الأحساء على تدشينه انطلاقة الحملة.وبين أمين عام لجنة المساهمات العقارية "تصفية" حمزة العسكر أن اللجنة تعمل على تصفية مساهمات عقارية قديمة منذ عشرات السنين وإعادة حقوق وأموال المساهمين فيها بالطرق النظامية بأفضل عائد وأسرع وقت ممكن.وأفاد أن لجنة "تصفية" حثت المساهمين الذين لم يتقدموا أو ورثتهم وأقربائهم بالأحساء على مراجعة الموقع الإلكتروني للجنةwww.recc.mci.gov.sa ، للوصول إلى أسماء المستحقين من المستثمرين في المساهمات العقارية التي تمت تصفيتها سابقا ، ومن ثم التوجه إلى أقرب فرع من فروع البنك العربي الوطني أو مقر اللجنة.وشهد حفل التدشين عرض فيلم تعريفي موجز حول لجنة المساهمات العقارية "تصفية" ، وتكريم الرعاة والداعمين للحملة.// انتهى //14:00ت م