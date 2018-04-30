الدمام 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 أبريل 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بمقر الإمارة اليوم ، مدير عام هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة أحمد بن فلاح الفلاح لتهنئته بمناسبة تعيينه بالمرتبة الخامسة عشرة على وظيفة مدير عام الهيئة بالمنطقة الشرقية ، مؤكداً سموه أهمية تعاون الجهات كافة مع الهيئة وتذليل العقبات والصعوبات التي تواجه أعضاء الهيئة ، وكذلك سرعة إنجاز العمل بالشكل المطلوب والاهتمام بخدمة المواطنين ومراعاة قضاياهم.واستمع سموه خلال اللقاء إلى عرض قدمه الفلاح عن الأعمال والخطط والبرامج المستقبلية التي تقوم بها هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة الشرقية وعلاقتها بالأجهزة الحكومية الأخرى.// انتهى //15:11ت م