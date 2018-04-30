جيزان 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 أبريل 2018 م واساستقبل وكيل إمارة منطقة جازان المكلف عبدالله بن صالح المديميغ في مقر الإمارة اليوم، القنصل اليمني العام عميد السلك القنصلي بجدة السفير علي محمد العياشي والوفد المرافق له، الذي يزور المنطقة حالياً.وجرى خلال اللقاء, تبادل الأحاديث الودية، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.وأعرب السفير العياشي، عن سروره بزيارته الأولى لمنطقة جازان، منوهاً بما تشهده المملكة عموماً ومنطقة جازان خصوصاً من تقدم وازدها في شتى المجالات.وفي ختام اللقاء, تسلم وكيل إمارة جازان هدية من القنصل اليمني بهذه المناسبة.// انتهى //15:21ت م