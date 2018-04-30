جدة 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 أبريل 2018 م واسأعلن معالي مدير جامعة جدة الدكتور عدنان بن سالم الحميدان, قبول الطلاب والطالبات في الجامعة الحاضرين فعاليات "ملتقى استقطاب الطلبة الموهوبين بجامعة جدة"، الذي استضافته الإدارة العامة للتعليم بجدة اليوم، بحضور وفد من جامعة جدة وعدد من المسؤولين بتعليم جدة ومجموعة من الطلاب والطالبات الموهوبين والموهوبات بمدارس المحافظة .وفي بداية الملتقى الذي يأتي في إطار تفعيل نشاطات "الأسبوع الحي" للطلاب والطالبات, ألقى مدير عام التعليم بجدة عبدالله الثقفي, كلمة رحب فيها بمعالي مدير جامعة جدة والحضور، مؤكداً أن الموهوبين هم الكنز الحقيقي للوطن وعليهم ترسم آمال المستقبل الزاهر، مشيراً إلى أن جامعة جدة هي المحضن التربوي التعليمي المتميز للموهوبين والموهوبات .بعد 1لك, ألقى معالي مدير جامعة جدة , كلمة عبر فيها عن سعادته بحضور مثل هذه المناسبات التي تبعث الاطمئنان بأن مستقبل الوطن بخير بحضور الأبناء من الطلاب والطالبات الموهوبين والمبدعين لمثل هذه البرامج خاصة وأنهم في نهاية المرحلة الثانوية يقفون في مفترق الطرق، مطالباً إياهم بأهمية اختيار التخصص المناسب لقدراتهم في المرحلة الجامعية وتحديد مسار المستقبل الأفضل لهم .وأشاد الدكتور الحميدان, بتعليم جدة ورعايتها للموهوبين والاهتمام بهم ، مؤكداً أهمية هذا التكامل والتعاون ما بين جامعة جدة وتعليم جدة في رعاية الموهوبين الذين سيحملون على عاتقهم تنفيذ رؤية المملكة الطموحة 2030 .عقب ذلك, قام معالي مدير جامعة جدة, ومدير تعليم جدة, باختيار ثلاثة طلاب من الحضور حصلوا على بطاقة القبول الفوري بالجامعة للعام القادم ، كما تم أيضاً اختيار طالبتين من شطر الطالبات الحاضرات بالقسم النسائي حيث قامت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة شذا خصيفان بتسليمهن إشعارات قبولهن بالجامعة ، ومن ثم توالت فقرات الملتقى بتقديم فيلما قصيراً عن جامعة جدة .كما قدّم عميد القبول والتسجيل بجامعة جدة الدكتور عامر الزايدي, عرضاً مرئيا تناول فيه آليات القبول بالجامعة والاشتراطات العامة وبرامج القبول التي تميزت بها الجامعة ومنها : برنامج السنة التحضيرية ، وبرنامج التسريع ، وبرنامج التخصيص المباشر، وأعلن مواعيد القبول بالجامعة للعام القادم وأهم التخصصات الجديدة التي تطرح لأول مرة وحصرياً بجامعة جدة ، فيما قدّم المشرف على إدارة الموهوبين بالجامعة الدكتور فيصل العامري عرضاً لبرنامج استقطاب الموهوبين بجامعة جدة وخطوات الالتحاق به متضمناً تجربة أحد الطلاب الموهوبين بالجامعة .وفي ختام الملتقى, تم فتح باب الحوار مع عميد القبول والتسجيل والطلاب للرد على جميع استفساراتهم وتساؤلاتهم .// انتهى //15:22ت م