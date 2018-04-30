الخفجي 14 شعبان 1439هـ الموافق 30 ابريل 2018م واسأكملت بلدية محافظة الخفجي, استعداداتها كافة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، وذلك بتكثيف الرقابة الصحية على المنشآت التجارية وخاصة المتعلقة بالصحة العامة، حيث قامت بحملة رقابية ميدانية على المخابز ومحلات الحلويات والمطاعم والمطابخ ومحلات بيع المواد الغذائية .وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني, أنه تم البدء بحملة رقابية ميدانية تركزت على المخابز ومحلات الحلويات والمطاعم والمطابخ ومحلات بيع المواد الغذائية وذلك للتأكد من جاهزية واستعدادات هذه المنشآت لشهر رمضان المبارك والتأكد من سلامة وصحة ما يعرض من سلع ومواد غذائية للمستهلكين, ومن طريقة حفظها ونقلها وصلاحيتها للاستهلاك الأدمي, والتأكد من سلامة وصحة العاملين وحصولهم على الشهادات الصحية السارية المفعول التي تثبت خلوهم من الأمراض وسلامتهم الصحية .وأشار الحميداني إلى نتائج الأيام الأولى من هذه الحملة التي بدأت يوم السادس من الشهر الجاري، بـ 52 زيارة للمنشآت، مبينا أن الحملة ركزت على المخابز الأوتوماتيكية والمطاعم والمطابخ ومحلات بيع المواد الغذائية, حيث تم تحرير 15 مخالفة وإغلاق محلين لمخالفتهما لأنظمة صحة البيئة لبيع مواد غذائية مجهولة المصدر، ومصادرة وإتلاف لحوم ومواد غذائية بوزن 47 كجم، مؤكدا أن الحملة مستمرة لا سيما مع حلول شهر رمضان المبارك .ودعا رئيس بلدية محافظة الخفجي, المواطنين والمقيمين في نطاق خدمات بلدية محافظة الخفجي إلى الإبلاغ عن الملاحظات المتعلقة بالصحة العامة من خلال التواصل على الرقم الموحد 940 عبر نظام بلاغاتي التفاعلي بأمانة المنطقة الشرقية.// انتهى //15:23ت م