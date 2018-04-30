أبها 14 شعبان 1439 هـ الموافق30 أبريل 2018 م واسوقعت جمعية البر الخيرية بأبها اليوم، اتفاقية تعاون مع جمعية حفظ النعمة بعسير "شكر"، تهدف من خلالها إلى تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات الخيرية المشتركة لتحقيق العمل التكاملي والتنموي بين الجمعيتين.وتأتي اتفاقية التعاون بين الجمعيتين التي حضرها من جانب جمعية البر الخيرية بأبها أمينها العام محمد بن سعيد بن فحاس، ومن جانب جمعية حفظ النعمة "شكر" نائب رئيس مجلس الإدارة عبدالعزيز بن سعيد المطوع، لتفعيل الشراكة مع الإدارات الحكومية والمؤسسات الأهلية والجمعيات الخيرية، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بأبها والرئيس الفخري لجمعية حفظ النعمة "شكر"، الذي يؤكد أهمية التعاون والشراكة بين الجهات الخيرية بما يعود بالنفع على العمل الخيري، ويحقق أهداف الجمعيتين لخدمة المجتمع.// انتهى //15:24ت م